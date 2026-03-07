ترامب: إيران تتحول من «بلطجي الشرق الأوسط» إلى «خاسر الشرق الأوسط»

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من إيران، واصفا إياها بأنها تحولت من "بلطجي الشرق الأوسط" إلى "خاسر الشرق الأوسط"، بحسب موقع قناة"آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وقال ترامب، في تعليق على الوضع المتوتر في المنطقة، نقله الموقع اليوم، إن إيران تواجه تهديدات وهجمات كبيرة نتيجة سلوكها.

وأضاف أنه "بسبب سلوك إيران السيئ، مناطق وأشخاص لم يكونوا أهدافًا سابقًا باتوا الآن تحت تهديد الموت".

وجاءت تصريحات ترامب بعد خطاب للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قدم من خلاله اعتذارًا لدول الخليج عن الهجمات الإيرانية منذ بداية الصراع، مؤكّدًا أن الهجمات ستتوقف طالما لم تُهاجم إيران.

وأكد ترامب، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لإيران مستمرة لمحاسبتها على أفعالها، بحسب الموقع الإسرائيلي.