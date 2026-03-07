السويد تحقق بشأن سفينة شحن طاقمها روسي يزعم أنها تنقل حبوبا مسروقة

قالت السلطات السويدية، اليوم السبت، إنها تحقق بشأن سفينة شحن تبحر في بحر البلطيق يشتبه في أنها تنقل حبوبا مسروقة.

وذكر خفر السواحل السويدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن طاقم السفينة "كافا" يتألف معظمه من الروس، وأن السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي".

وأفادت وكالة "تي تي"، بأن السفينة كانت أيضا ترفع ما يعتقد أنه علم مزيف عندما صعدت السلطات السويدية إليها في المياه الإقليمية السويدية أمس الجمعة لتفتيشها واستجواب الطاقم. وكانت السفينة ترفع علم غينيا.

وأعربت السلطات، عن قلقها بشأن صلاحية السفينة للإبحار، كما أن هناك شخصا على متنها يخضع لتحقيق جنائي، بحسب وكالة "تي تي".

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى عن سفينة "كافا" أو طاقمها.

وكانت السويد، قد أعلنت العام الماضي، أنها ستشدد عمليات فحص التأمين على السفن الأجنبية في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على ما يعرف بأسطول الظل الروسي المؤلف من سفن قديمة، التي تستخدم لنقل النفط والغاز أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.

ويبلغ متوسط عمر هذه السفن حوالي 18 عاما، ما يعني أنها تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، وتكون أكثر عرضة للحوادث، خاصة إذا لم تتم صيانتها بشكل جيد.