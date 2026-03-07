بريطانيا: أمريكا بدأت باستخدام قواعدنا العسكرية في عمليات دفاعية ضد إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن الولايات المتحدة بدأت باستخدام قواعد عسكرية بريطانية "لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة"، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "يعرض حياة البريطانيين للخطر"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبينما رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مراراً وتكراراً الانخراط في عمليات هجومية على إيران، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون وإف-35 تواصل عملياتها فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع "دفاعاً عن المصالح البريطانية وحلفائها".

كما ذكرت الوزارة أن مروحية من طراز ميرلين في طريقها إلى المنطقة، حيث ستوفر "مراقبة جوية إضافية وتعزز قدراتنا الدفاعية".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.