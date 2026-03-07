 الحلقة الثانية من حكاية نرجس.. ريهام عبد الغفور تدّعي الحمل للهروب من ضغوط عائلة زوجها - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 12:04 ص القاهرة
الحلقة الثانية من حكاية نرجس.. ريهام عبد الغفور تدّعي الحمل للهروب من ضغوط عائلة زوجها

منة عصام
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 11:46 م

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حكاية نرجس" ادعاء البطلة الحمل في محاولة للتخلص من كره أهل زوجها لها، خصوصًا حماتها التي تتهمها دائمًا بأنها تظاهرت بالحب لابنها عوني -حمزة العيلي- حتى توقعه في شباكها وتتزوجه، رغم علمها بمدى حبه لها.

وتعاني نرجس من أزمة عدم قدرتها على الإنجاب، بعدما كشف طليقها هذا السر أمام الجميع، وخصوصًا أمام زوجها الجديد عوني، الذي يبدأ في الشك بأنها بالفعل غير قادرة على الإنجاب، وكذلك والدته التي ترى أنها خدعته فقط من أجل الزواج.

وتحاول نرجس البحث عن حلول مختلفة لتصبح أمًا، وفي الوقت نفسه تتخلص من نظرة المجتمع إليها باعتبارها غير قادرة على الإنجاب. فتبدأ بمحاولة إقناع زوجها عوني بتبني طفل، لكنه يرفض الاقتراح تمامًا.

وتلجأ بعدها إلى حيلة أخرى، حيث تزيف استمارة صحية تفيد بأن عوني غير قادر على الإنجاب، في محاولة لإقناعه بأن المشكلة لديه، وهو ما يصدقه بالفعل.

وتنتهي أحداث الحلقة بمشادة حادة بين نرجس وحماتها، حيث تتهمها الأخيرة بأنها شؤم وأنها «غلطة» في حياة ابنها ويجب إصلاحها، في إشارة إلى رغبتها في تطليقها منه، فما كان من نرجس إلا أن تكذب وتعلن أنها حامل.

ويشارك في بطولة مسلسل "حكاية نرجس" كل من ريهام عبد الغفور، وحمزة العيلي، وأحمد عزمي، وعارفة عبد الرسول، وسماح أنور، وإنجي وجدان، وهو من تأليف وإخراج سامح علاء.

