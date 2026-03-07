يتسلل عباس الريس- عمرو سعد، إلى شقة كراميلا- تارا عماد، محاولا معرفة من يقف وراءها، ومن هو كبير عصابة التهريب، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل إفراج المعروض على منصة شاهد وقناة mbc مصر.



تتفاجأ كراميلا بوجود عباس، وتسأله كيف دخل شقتها، بينما يرى هو أن السؤال الأهم (انت دخلت هنا ليه؟)، وتحاول شرح حقيقة الموقف الذي شاهدها فيه مع شارون- محسن منصور، ويرفض أن يسمعها مؤكدا أنه لم يأت حتى يلومها على خيانتها، ولكن جاء ليعرف منها سر العصابة التي دمرت حياته.



يتهم عباس، كراميلا بالتلون مثل الحرباء، معلنا أنه لم يعد يثق في أي شخص، بعدما خانه أقرب الناس إليه، مؤمنا أنه لم يعد هناك صدقا في عالم يملؤه الكذب، وتبكي طالبة منه أن يقتلها، وأن الموت أهون من أن يظل يشك في حبها وإخلاصها له، فيغادر.



يبدو أن عباس لم يصدق إدعاءات شداد- حاتم صلاح، وحديثه بأن الشراكة بين والده وعمه كانت صورية مجرد حبر على ورق، ويسأل الأول عم زين- حسن العدل هل لديه معلومات عن الحقيقة، ورغم أن الأخير كان قد طالب عليان- عبدالعزيز مخيون بمنح أبناء شقيقه حقهم، إلا أنه يبدو قلقا على عباس من معرفة الأمر، ويؤكد له أن الحق لا يضيع.



يقرر عباس البحث عن الحقيقة ليس سعيا وراء المال والميراث، ولكن حتى يعرف الناس على حقيقتها، خاصة وأن الظنون تشغل عقله.



يكتشف عباس من خلال يونس- عمر السعيد، أن أولاد قنصوة هم من سرقوا سيارته النصف نقل، وقاموا بتقطيعها وأخفوا القطع في الورشة.



يخبر علي- آسر، والده عباس بأن المدرسة أرسلت معه استدعاء ولي أمر، ويطلب الطفل أن يذهب معه شداد.



ينصح زين، سامية والدة عباس- سما إبراهيم، بإخبار أولادها السر الذي تخفيه، حتى لا يأخذ عباس موقف منها، مؤكدا أنها لم ترتكب أي خطأ.



ويكتشف عباس هروب علي من منزله، وفي نفس الوقت يجده شداد في سيارته، في الوقت الذي يلتقي فيه بأفراد عصابته، فهل يفتح هذا الموقف بابا جديدا من الأزمات يطول الطفل.



مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، دنيا ماهر، عمر السعيد، جهاد حسام الدين.