20 دولارا مكاسب برميل النفط في أول أسبوع للحرب في إيران

• جولدمان ساكس يتوقع تجاوز السعر الـ 100 دولار إذا استمر الصراع

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي -أول أسابيع الحرب في إيران- بنسبة 27.2% أو ما يعادل 20 دولارًا للبرميل، كانت معظمها في ختام تعاملات نهاية الأسبوع، إذ قفز خام برنت، تسليم مايو، بنسبة 8.52%، ليصل إلى 92.69 دولارًا.

وكانت قفزة الأسعار في تعاملات الجمعة، بمثابة مواصلة حصد المكاسب للجلسة السادسة على التوالي مع استمرار انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، وعقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالاستسلام غير المشروط، مما أثار مخاوف من حرب طويلة الأمد ستؤدي إلى اضطراب مستمر في إمدادات النفط العالمية.

وهذه المكاسب الأسبوعية، هي الأكبر بالنسبة لأسعار النفط منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وجاءت المكاسب في أعقاب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، التي أدت إلى توقف ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، الذي يحمل عادةً ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية.

وامتد الصراع عبر منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للطاقة، مما تسبب في اضطرابات بإنتاج النفط وإغلاق مصافي النفط ومحطات الغاز المسال.

ومنحت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة يوم الخميس إعفاءات للشركات لبدء شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات والمخزن على ناقلات النفط لتخفيف قيود الإمداد التي دفعت المصافي في آسيا إلى تقليل معالجة الوقود.

في الوقت نفسه، توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط مستوى ⁠100 دولار للبرميل الأسبوع الحالي، إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة الحادة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، محذراً من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تتزايد بسرعة أكبر.

وقال البنك إنه يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريباً إذا لم تظهر أدلة ⁠تدعم افتراضه بعودة ‌تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته ⁠تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ توقعات البنك الحالية لأسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل في مارس، و70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني.

وأضاف البنك: "نعتقد الآن أيضا أنه ⁠من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، خاصة المنتجات المكررة، ذروة ‌عامي 2008 و2022، ⁠إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس".

وقدر البنك أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنسبة 90%.

كما قال بنك باركليز إن ‌خام برنت قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع أخرى.



