مصطفى بكري: على الدولة التدخل بحزم لمنع التلاعب بحقوق المواطنين

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة التجار المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار الذي أقامته الأكاديمية العسكرية، الخميس.

وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر «صدى البلد»، إن القضاء العسكري في الظروف الطارئة وزمن الحروب يُعد «مسألة أساسية»، معتبرا أن من غير المقبول التلاعب بالأسعار وتحديدها وفق الأهواء على حساب المواطنين ثم الخروج بكفالة.

ووجه رسالة للتجار بضرورة الالتزام بالحق كما أراد الله تعالى والابتعاد عن التلاعب، قائلا: «مش عايز تروح القضاء العسكري، ولا محاكمة عسكرية، امش بالحق زي ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تتلاعب في الأسعار».

وشدد على أن الدولة يجب أن تتدخل بحزم لمنع التلاعب بحقوق المواطنين، قائلا: «الناس مش ناقصة والناس تعبانة بتعاني، فمتجيش أنت ترفع الأسعار بمزاجك.. الدولة لازم تتدخل، وأي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار يُحال إلى المحاكمة العسكرية فورًا ليتلقى الحكم المناسب لهذه الجريمة».

وأكد أن التلاعب بقوت الشعب «جريمة تهدد الأمن القومي المصري»، لاسيما في ظل اشتعال الأوضاع في المنطقة، ونوه بأن مصر تدرك تماما تبعات ما يحدث في المنطقة، لافتا إلى تحدث الرئيس السيسي عن دور الوساطة المصرية، في مواجهة الحرب الراهنة التي تحمل تداعيات خطيرة على الجميع.

وأكد أن مصر في «مأمن» بفضل تكامل جيشها وشعبها وقيادتها الوطنية والحكيمة والذكية، مؤكدا أن الاختلاف مع الحكومة يظل «على أرضية وطنية».

وطالب بالتوقف عن المزايدات ومراعاة الظرف الصعب الذي تمر به المنطقة، قائلا: «البلد لو ضاعت مش هترجع تاني، ولو فلتت محدش هيعرف يلمها.. كفاية مزايدات، وبقول لبتوع التريند راعوا الله ومصلحة البلد ودولتنا، والظرف الصعب اللي إحنا فيه».