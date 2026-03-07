أكد باتريس بوميل، المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه يريد دخول مباراته أمام الأهلي، بكل قوة، مع استغلال الحضور الجماهيري في مباراة الذهاب.

وقال باتريس بوميل في تصريحات نقلتها شبكة فوت 24 التونسية: "بين شوطي مباراة المستقبل بالمرسى اليوم، واجهنا بعض التحذيرات العضلية البسيطة لثلاثة من لاعبينا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لم أرغب في المجازفة أبدًا، لذا قمت بإجراء تغييرات سريعة لم تكن ضمن خطتي الأساسية، فهذه المباريات صعبة لأن خطر الإصابة يهدد استمرارية الانتصارات".

وتابع: "نحن نركز على مباراة الأهلي المقبلة، فالتحضير مهم للاعبين وكذلك للجمهور.. أتمنى أن تكون الكلمة الفصل لنا.. لدينا مباراة على أرضنا خلال أسبوع، ويجب أن نلعب تلك المباراة بكامل قوتنا، وأن نكون مستعدين، وحاسمين".

وأتم باتريس بوميل تصريحاته قائلًا: "نريد بذل أقصى جهد أمام جمهورنا بمباراة الذهاب، حتى نتمكن بعد ذلك من خوض مباراة الإياب خارج الأرض بأفضل طريقة ممكنة".