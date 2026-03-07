علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم

رد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، على التساؤل حول حكم استخدام المراهم ولصقات النيكوتين خلال نهار شهر رمضان.

وقال خلال برنامج «اعرف دينك» عبر «صدى البلد» إن المراهم أو الكريمات يتم دهانها على الجسم حتى في حالات الجروح، لافتا إلى أن الجسم يمتص هذه المواد عبر «المسام».

وأضاف أن المسام لا تُعد «منفذًا مفتوحا» للجسم، مشيرا إلى أن دخول المادة عبر منفذ غير مفتوح لا تبطل الصوم.

وأوضح أن «اللاصقة» تندرج تحت نفس الحكم، مشيرا إلى أن بعضها يحتوي على مواد مثل الشطة لرفع حرارة المكان وامتصاص الرطوبة.

ولفت إلى أن المنافذ المفتوحة مثل «الأذنين، والأنفين»، موضحا أن اللصقات تعمل عبر امتصاص النيكوتين في الدم، أو إدخال مادة تقاومه وتحلله لتقليل الرغبة في التدخين.

وأكد أن كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم، موضحا أن العلة في عدم الإفطار تكمن في أن هذه المواد لم تدخل إلى الجسم من منفذ مفتوح.