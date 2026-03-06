قالت الفنانة ميمي جمال، إنها لا تشعر بالندم على عدم إكمال تعليمها، مرجعة ذلك إلى الظروف التي واجهتها عقب وفاة والدها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر «القاهرة والناس» أن والدتها وجدتها كانتا من اليونان، وكان لديها أخ أصغر منها، موضحة أن الظروف فرضت عليها ضرورة تحمل المسئولية.

وتابعت: «كان لازم يبقى فيه حد يشيل الشيلة دي بعد وفاة والدي»، لافتة إلى أن الاستمرار في الدراسة كان سيعني تكاليف إضافية في وقت كان فيه أفراد أسرتها مسئولين منها.

وذكرت أن هذه المسئولية دفعتها لترك التعليم، والتوجه نحو العمل الفني، لتبدأ بأداء أدوار صغيرة تدرجت بعدها إلى أدوار أكبر، وصولا إلى العمل في «المسرح الحر»، الذي كان يضم نخبة من الممثلين الأساتذة بمعهد التمثيل.

وأضافت أنها اعتبرت عملها معهم بمثابة الالتحاق بمعهد التمثيل، موضحة أنها كانت تحرص على أن تكون مثل «الإسفنجة» لامتصاص جميع خبراتهم والتعلم منهم، بدافع رغبتها في التميز لتتمكن من إعالة أسرتها.

وكشفت عن سر اسمها الفني، مشيرة إلى أن المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار من أطلقه عليها، مضيفة أنها حين أخبرته باسمها الحقيقي «أمينة مصطفى جمال»، اقترح عليها اختصاره إلى «ميمي» لتجنب تكرار اسم «الطفلة أمينة» الذي عُرفت به في صغرها.

وأضافت أنها وافقت على الفور بسبب «طاعتها الشديدة» وشغفها بالتمثيل منذ طفولتها، قائلة: «حبيت الاسم ولقيته اسم مصغر حلو ومشي».