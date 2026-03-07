قال الدكتور معتز طلبة رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إنّ المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في انتخابات النقابة التي أُجريت الجمعة، كشفت عن فوز المهندس عبدالعزيز الكفراوي بمنصب رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، فيما فاز المهندس إيهاب الهادي بمنصب رئيس نقابة مهندسي الجيزة.

وأضاف في تصريحات له، أن المؤشرات تفيد أيضًا بإجراء جولة إعادة على منصب النقيب العام لنقابة المهندسين، بين كلٍ من المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبدالغني، وذلك بعد عدم حصول أيٍ من المرشحين على النسبة المقررة للفوز من الجولة الأولى.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن جولة الإعادة أسفرت كذلك عن فوز 14 مرشحًا بمنصب رئيس نقابة فرعية على مستوى عدد من المحافظات، لينضموا إلى رؤساء النقابات الفرعية الذين حسموا مقاعدهم من الجولة الأولى.

وأكد طلبة أن العملية الانتخابية جرت في أجواء تنظيمية هادئة وتحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأوضح أن عمليات الفرز وإعلان النتائج تتم وفق الإجراءات المقررة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعلن النتائج الرسمية فور الانتهاء من أعمال الفرز والتجميع النهائي للأصوات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.