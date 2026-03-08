الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان ليل السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تلجرام في وقت متأخر من يوم السبت إنه "يضرب الآن البنية التحتية لحزب الله في منطقة الضاحية ببيروت"، وهي الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقبل ذلك بدقائق، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم ودمر موقع إطلاق تابع للميليشيا الشيعية ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، يقوم حزب الله المدعوم من إيران بإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية بشكل منتظم للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وبررت الميليشيا أفعالها بالهجمات الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ووفقا للسلطات المحلية، قتل أكثر من 200 شخص في البلاد منذ التصعيد الأخير في لبنان.