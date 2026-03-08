إصابة 24 شخصا في حادث تصادم حافلة ألمانية بسيارة في النمسا

أصيب 24 شخصا، اثنان منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة، في حادث تصادم حافلة ألمانية وسيارة ألمانية في النمسا.

ووفقا لشرطة تيرول، أصيب 20 راكبا من أصل 47 كانوا على متن الحافلة بجروح طفيفة. وتم نقل الركاب الثلاثة الذين كانوا في السيارة وسائق الحافلة إلى المستشفى.

واصطدمت الحافلة القادمة من منطقة شوابيا في بافاريا بسيارة من منطقة كارلسروه بالقرب من بيخلباخ. ولا يزال التحقيق جاريا في سبب التصادم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعد الساعة السابعة من صباح السبت بقليل (0600 بتوقيت جرينتش). ولحقت أضرار جسيمة بكل من السيارة والحافلة، وأغلق الطريق تماما لفترة من الوقت بسبب تسرب الوقود على الطريق.

وأعيد فتح الطريق بعد عدة ساعات.