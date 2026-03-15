هجمات بالصورايخ والمسيرات تستهدف دولا خليجية فجر الأحد

تعرضت كل من السعودية والإمارات والكويت، لهجمات بمسيرات فيما أعلنت البحرين إطلاق صفارات الإنذار، فجر الأحد، مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومه الـ16.

ووفق بيانات متتالية رصدتها الأناضول، أعلنت الدفاع السعودية تصديها وتدميرها لـ25 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية، حتى الساعة 04:20 تج.

كما أعلن الحرس الوطني الكويتي، فجر الأحد، إسقاط 5 مسيّرات خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تفاصيل أخرى.

بدوره، قال مكتب حكومة دبي الإعلامي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجهات المختصة في دبي تؤكد أن الأصوات التي سُمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي.

وفي وقت لاحق صباح الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت، في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

الداخلية البحرينية، بدورها، أعلنت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين للتوجه إلى أقرب مكان آمن، دون تفاصيل أخرى.

ومنذ 28 فبراير الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.