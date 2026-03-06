العثور على جثة متحللة لمسن داخل منزله بمدينة المنصورة

عُثر على جثة متحللة لرجل مسن داخل منزله خلف مستشفى الدولي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد تلقي بلاغ يفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل المنزل.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور وجّه اللواء محمد عز، مدير المباحث، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ والفحص.

وبالانتقال والمعاينة، تبين وجود جثة لرجل يدعى عاطف م. أ. أ، يبلغ من العمر 80 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، حيث عُثر عليه متوفى داخل منزله في حالة تحلل.

وقامت الجهات المختصة بمعاينة موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الدولي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.