اندلع حريق في مكاتب ومستودعات تابعة لشركتي هاليبرتون وكي.بي.آر الأمريكيتين عقب هجوم بطائرة مسيرة في محافظة البصرة العراقية.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الجمعة، إسقاط أربع طائرات مسيرة في أربيل.

وذكر الجهاز في بيان: «حسب المعلومات الواردة لجهاز مكافحة إرهاب كردستان، فإن قوات التحالف أسقطت أربع طائرات مسيرة في أربيل».

وأضاف أنه "سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة المحطمة في ساحة بالقرب من فندق، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.