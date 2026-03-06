دعت وزارة الداخلية القطرية، للإبلاغ عن أي سلوكيات غير اعتيادية أو مشبوهة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الداخلية قولها: «ندعو المواطنين والمقيمين والزوار في حال الاشتباه في أي تصرفات أو سلوكيات غير اعتيادية أو مشبوهة مرتبطة بالأحداث الراهنة سواء في المحيط العام أو عند ملاحظة ما من شأنه إثارة الرأي العام في ما يتم تداوله أو رصده عبر مختلف المنصات إلى الإبلاغ عبر الاتصال على الرقم (999) أو من خلال تطبيق "مطراش" (نافذة الأمن - شكوى أمنية - إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية) وذلك لتمكين الجهات المختصة من التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب».

وسبق أن أعلن جهاز أمن الدولة القطري اعتقال خليتين قال إنهما تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل قطر.

وقال الجهاز في بيان، إن عمليات الرصد والمتابعة أسفرت عن توقيف عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع معلومات عن منشآت حيوية وعسكرية في البلاد، فيما أُوكلت إلى 3 آخرين مهام تنفيذ أعمال تخريبية، وتلقوا تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة.

وأشار الجهاز إلى "ضبط مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة، إلى جانب وسائل اتصال وأجهزة تقنية بحوزة المتهمين". وبحسب البيان، "أقر الموقوفون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم تكليفات بمهام تجسسية وأعمال تخريبية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.