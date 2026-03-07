مبعوث إيران بالأمم المتحدة: مقتل 1332 مدنيا إيرانيا في الحرب

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الجمعة، إن ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا لقوا حتفهم حتى الآن في الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأصيب آلاف آخرون.

وأدلى إيرواني بتصريحاته خلال حديثه مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد إيرواني أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا البنية التحتية المدنية عمدا، في حين استهدفت إيران مواقع عسكرية، وليس المدنيين.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن العكس هو الصحيح.

وصرح إيرواني بأنّ إيران لا تستهدف مصالح الدول المجاورة، وإنها تحقق في مزاعم استهدافها مواقع غير عسكرية.

وقال: "تشير تقييماتنا الأولية إلى أن بعض هذه الحوادث قد تكون ناتجة عن اعتراضات أو تدخلات من قبل منظومة الدفاع الأمريكية، مما قد يكون أدى إلى تحويل مسار الصواريخ عن أهدافها العسكرية المقصودة".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالاستسلام غير المشروط" يوم الجمعة، وقال إن زعيمها الأعلى الجديد يجب أن يكون "مقبولا"، بعد مقتل آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب. وقال ترامب لرويترز في مقابلة يوم الخميس إنه يجب أن يكون له رأي في الاختيار.

ووصف إيرواني تصريح ترامب بأنه "انتهاك صارخ لمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "سيتم اختيار قيادة إيران بشكل صارم وفقا لإجراءاتنا الدستورية وبمحض إرادة الشعب الإيراني دون أي تدخل أجنبي".

وبعد ساعات من تصريحات ترامب، أعلن الرئيس الإيراني أن دولا لم يحددها بدأت جهود وساطة، في واحدة من أولى الإشارات إلى أي مبادرة دبلوماسية لإنهاء الصراع.

وقال مسئولان أمريكيان لرويترز، إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن القوات الأمريكية مسؤولة على الأرجح عن غارة على مدرسة إيرانية للفتيات أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية.