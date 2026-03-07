نتنياهو: إسرائيل لديها الكثير من المفاجآت في المرحلة التالية من عملية إيران

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إسرائيل لديها "خطة منظمة تتضمن العديد من المفاجآت" للمرحلة التالية من الحرب في إيران.

وأضاف أن الهدف هو زعزعة استقرار النظام والسماح بحدوث تغيير.

يأتي ذلك فيما اعتذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، عن الهجمات التي استهدفت "دولا مجاورة"، في وقت واصلت فيه بلاده توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة نحو دول الخليج العربية، بينما أكد المتشددون، أن استراتيجية طهران في الحرب لن تتغير.

وقد يعرقل الانقسام بين سياسيين أكثر براجماتية يسعون إلى خفض التصعيد في الحرب التي دخلت أسبوعها الأول، وآخرين يصرون على مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، الجهود الرامية إلى إنهاء القتال.

وظهرت تصريحات متناقضة بين اثنين من الأعضاء الثلاثة في مجلس القيادة الذي يشرف على إيران منذ مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في الضربات الجوية الأولى للحرب.

وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ستتعرض لضربات قاسية للغاية"، وأن "مناطق ومجموعات أخرى من الأشخاص" ستصبح أهدافا، من دون تقديم تفاصيل.

وأدى الصراع بالفعل إلى اضطراب الأسواق العالمية وإضعاف قيادة إيران بعد مئات الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية.

وفي وقت سابق السبت، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب مع إيران بعد استهداف أكثر من 300 هدف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع اعتذاره، رفض الرئيس الإيراني، دعوة ترامب لطهران للاستسلام غير المشروط، قائلا: "هذا حلم عليهم أن يحملوه معهم إلى قبورهم".