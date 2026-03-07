الأمن العام بالأردن: سقوط جسم مجهول في منطقة خالية في محافظة إربد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة إربد مساء اليوم، عن سقوط جسم مجهول في منطقة خالية في إحدى مناطق المحافظة .

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه جرى التحرك للمكان وتبين أنه بقايا جسم متفجر، ولم ينتج عنه أية إصابات بشرية أو مادية، وجرى استدعاء الأجهزة المعنية التي باشرت التعامل معه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.