مسئول إيراني يتحدث عن أسر جنود أمريكيين

تحدث مسئول إيراني، عن أسر عدد من الجنود الأمريكيين، في خضم حرب ضارية دخلت أسبوعها الثاني.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عبر حسابه على منصة إكس: «لقد وقع عددٌ من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة».

وأضاف

«حين يعتدي العدوّ علينا انطلاقًا من قواعده في المنطقة، فإننا نردّ عليه وسنستمرّ في الردّ؛ فهذا حقّنا المشروع، وهو سياسة ثابتة لا تتغيّر. وعلى دول المنطقة إمّا أن تمنع بنفسها استخدام الولايات المتحدة لأراضيها للاعتداء على إيران، وإمّا فإننا سنقوم نحن بمنع ذلك».

ومنذ السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.