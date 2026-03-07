حزب الله: استهدفنا مصفاة حيفا بسرب من الدرون الانقضاضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، أن "المقاومة استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية مصفاة حيفا".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 5:30 من فجر اليوم السبت مصفاة حيفا بسرب من الطائرات بدون طيار "درون" الإنقضاضية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد "حزب الله" أن الاستهداف جاء "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد في شمال إسرائيل برشقة صاروخية، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الحزب والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.