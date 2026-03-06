متحدث: الناتو يعتزم رفع مستوى التأهب والاستعداد

يعتزم حلف شمال الأطلسي "ناتو" رفع مستوى التأهب والاستعداد لأنظمة دفاعه الباليستية بسبب هجوم صاروخي إيراني على تركيا، وفقا ما ذكره متحدث بمقر القيادة العسكرية للحلف في مدينة مونز مساء الخميس.

واتخذ هذا الإجراء قائد القيادة الجوية بحلف الناتو، بحسب المتحدث، كما أوصى بالمحافظة على وضع استعداد الحلف عند أعلى مستوى إلى أن ينتهي التهديد الناجم عن الهجمات العشوائية الإيرانية الحالية في المنطقة.

وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعد اكتشاف الهجوم فورا، ولكن القرار بالإبقاء عليه عند أعلى مستوى، تم اتخاذه بعد ذلك".

وأشار المتحدث إلى أن الاستعداد الدفاعي تم اتخاذه بالفعل أمس الأربعاء عندما نفذ الحلف بدقة إجراءاته الخاصة بالصواريخ الدفاعية الباليستية.

وقال إنه في أقل من عشر دقائق، حدد جنود الناتو الصاروخ البالستي، وتأكدوا من مساره، وقاموا بتفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي المتمركزة في البر والبحر من أجل إنجاح مناورة الاعتراض.