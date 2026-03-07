الرئيس الإيراني يعتذر لدول المنطقة: مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم مهاجمة الجيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في خطاب متلفز، السبت، إنه يعتذر لدول المنطقة معتبراً أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية "مفروضة على بلاده"، مشدداً على أن طهران "تدافع عن وحدة أراضيها".

وأضاف بيزشكيان، أن القوات المسلحة الإيرانية كانت تعمل حتى الآن وفق مبدأ "حرية التصرف"، لكنه تم إبلاغها بتعليمات جديدة، تقضي بعدم استهداف الدول المجاورة بالصواريخ أو مهاجمتها، بحسب موقع "الشرق" الإخباري السعودي.

وجاء في خطاب الرئيس الإيراني: "مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة، إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول".

واعتذر بزشكيان، عن شن هجمات على دول في المنطقة، وذلك رغم استمرار طهران في تنفيذ هجمات ضد هذه الدول.

وفي ذات السياق، أكد رئيس إيران، أن مطلب واشنطن بالاستسلام غير المشروط "حلم يجب أن يحملوه إلى قبورهم".