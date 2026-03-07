إسرائيل: أكثر من 80 طائرة مقاتلة شنت ضربات على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، السابع من مارس، تنفيذ موجة من الضربات بواسطة أكثر من ثمانين مقاتلة على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وأفاد الجيش في بيان "شنت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موجة غارات إضافية استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران".

وفي أحد أعنف الهجمات التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، قال الجيش إن من بين المواقع المستهدفة "الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري".

كما استهدفت الضربات مركزاً قيادياً تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، وذلك "بهدف مواصلة تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، وفق البيان.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإيراني السبت أن قوات البحرية أطلقت موجة من الهجمات بالطائرات بدون طيار "درون" على إسرائيل وعلى قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأفاد الجيش، في بيان، نقلته وكالة إرنا الرسمية أن "البحرية الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية والأراضي المحتلة (إسرائيل) بموجة مكثفة من الهجمات بالطائرات بدون درون".

وأضاف أن بين المواقع المستهدفة قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات التي تضم قوات أمريكية وقاعدة أخرى في الكويت و"منشأة استراتيجية" في إسرائيل.

وبدوره، قال الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، إنه قصف أكثر من 3000 هدف في إيران منذ بداية الحرب قبل نحو أسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسئولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية دمرت أو ألحقت أضراراً بـ 43 سفينة إيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها وافقت على بيع 12 ألف قنبلة زنة ألف رطل وذخائر أخرى إلى إسرائيل، بحسب إذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية.



وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن هناك حاجة طارئة للذخائر وتنازل عن عملية المراجعة العادية في الكونجرس. وبلغت قيمة الصفقة 151.8 ‌مليون ⁠دولار.