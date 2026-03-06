واشنطن بوست: البنتاجون يستهلك بسرعة إمداداته من الأسلحة الدقيقة

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، إن الجيش الأمريكي ألغى بشكل مفاجئ تدريبًا كبيرًا لوحدة نخبة من قوات المظليين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينشر البنتاجون وحدة مروحيات في الشرق الأوسط خلال فصل الربيع، ضمن خطة كانت مقررة مسبقًا.

وأشارت إلى أن المخزون المحدود للجيش الأمريكي من بعض الأسلحة الرئيسية يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى المسؤولين.

ولفتت إلى أن البنتاجون يستهلك بسرعة إمداداته من الأسلحة الدقيقة وصواريخ الاعتراض الدفاعية، بحسب ما نقلته وكالة «شهاب» الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن كثافة العمليات العسكرية تدفع القادة العسكريين الأمريكيين إلى إجراء حسابات دقيقة بشأن المدة التي يمكن أن تواصل فيها إيران إطلاق ذخائرها مقارنة بالمخزون المتاح لدى الولايات المتحدة، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب قد تستمر أربعة إلى خمسة أسابيع.

وخلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، حاول كبار القادة العسكريين تهدئة المخاوف بشأن استنزاف المخزون العسكري، حيث قال رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين إن الجيش يمتلك «ذخائر دقيقة كافية للمهمة الحالية، سواء في الهجوم أو الدفاع»، دون تقديم أرقام أو تفاصيل إضافية.