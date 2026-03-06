ماكرون: ندعم الجهود المبذولة لعدم جر العراق إلى النزاع الراهن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعم الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه.

وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحدثت للتو مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجددت دعمي لجهوده الحازمة من أجل عدم جر العراق إلى النزاع».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «أعربتُ للسوداني عن تضامن فرنسا الكامل مع العراق في مواجهة التصعيد الجاري في الشرق اﻷدنى والشرق الأوسط».

وأكد أن استقرار العراق أمر أساسي للمنطقة بأسرها وفرنسا تدعم الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه.

ووفقًا بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أهمية تكثيف الجهود لوقف الأعمال العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في آخر التطورات بالمنطقة.

وأكد السوداني، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الجهود لوقف الأعمال العسكرية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي ومؤسساته وتشكيلاته، إضافة الى الدول الكبرى، العمل على وقف الحرب، ومنع المزيد من التصعيد، ورفض ما يحصل من استهداف وتهجير في لبنان، من أجل حفظ استقرار المنطقة وتنميتها".

من جانبه، أشاد الرئيس ماكرون بـ "جهود العراق لمنع اتساع الصراع، وموقف رئيس مجلس الوزراء في الدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية، واللجوء إلى التفاوض في حل أي مشكلة دولية أو إقليمية"، مؤكداً على "أهمية العمل المشترك بين بلاده والحكومة العراقية، لمنع اتساع الحرب وخفض تداعياتها على بلدان المنطقة".