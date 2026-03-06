مسئول أمريكي: إيران استهدفت البنية التحتية لأنظمة الدفاع الأمريكية في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن مسئول أمريكي، إن الولايات المتحدة تسارع إلى استبدال رادار تابع لمنظومة «ثاد» في الأردن بعد تضرره جراء هجوم بطائرة مسيّرة.

وأضاف المسؤول أن إيران استهدفت البنية التحتية للدفاع الجوي في المنطقة، بما في ذلك مواقع في الأردن والإمارات، بحسب ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشار إلى أن روسيا تشارك مع إيران معلومات تتعلق بمواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن إيران تستخدم هذه المعلومات الروسية لتوجيه هجماتها الصاروخية في المنطقة.

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن روسيا لا تشارك بياناتها مع إيران بشكل صريح بغرض الاستهداف المباشر.