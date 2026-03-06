منصة كالشي للتوقعات: احتمالات عزل ترامب تسجل مستوى قياسيا يبلغ 67%

أظهرت مؤشرات منصة "كالشي" الإلكترونية لسوق التنبؤات في الولايات المتحدة أن احتمالات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت 67%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عودته إلى منصبه.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن ترامب يواجه دعوات للعزل في أعقاب الضربات الجوية على إيران وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة أن احتمالات المراهنة لدى منصة "كالشي" تشير إلى أن المتداولين يرجحون عزل ترامب في مرحلة ما خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وأظهر سوق كالشي احتمالا بنسبة 67% لعزل ترامب قبل نهاية ولايته، ما يمثل ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق، حين بلغت احتمالية عزل ترامب 62%.

وأسواق التنبؤ هي مواقع تتيح للمستخدمين شراء وبيع عقود مالية مرتبطة بوقوع أحداث مستقبلية محددة. ويربح المراهن ماليا إذا تحقق الحدث وفق توقعه، ويخسر إذا حدث عكس ذلك.

وتعكس احتمالات المراهنات توجهات المتداولين تجاه الأحداث الجارية، لكنها لا تُعد بالضرورة مؤشرا تنبؤيا.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، ولا يزال معظم أعضاء الحزب الجمهوري يدعمون الرئيس ترامب بقوة، لذا لا ينظر إلى عزله على أنه أمر مرجح قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويأمل الديمقراطيون في استعادة سيطرتهم على مجلس النواب، لكن قياداتهم لم تعلن بعد ما إذا كانت تخطط لفتح تحقيقات لعزل ترامب.

وبحسب المجلة الأمريكية، ستواجه جهود عزل ترامب صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب الإدانة موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ويواجه الديمقراطيون طريقا صعبا للسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر المقبل، ولكن حتى لو فازوا بأغلبية ضئيلة، فإن إدانة ترامب وعزله ستظل تتطلب دعم الجمهوريين.

ونقلت "نيوزويك" عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن "الرئيس ترامب كان ثابتا على موقفه قبل توليه منصبه: إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس ترامب يتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على التهديدات الرئيسية للأمن القومي للشعب الأمريكي، وهو ما تحدث عنه الرؤساء السابقون على مدى 47 عاما، ولكن هذا الرئيس وحده هو من امتلك الشجاعة لتحقيقه".