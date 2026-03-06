وزير الخارجية الأمريكي يتوقع استمرار الحرب مع إيران لعدة أسابيع أخرى

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب يوم الخميس، أوضح خلالها أن الحرب يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.

وأضاف المصدر أن روبيو أكد أن الجهد العسكري يتركز حاليا على تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، ومخزوناتها، ومنشآت التصنيع.

وشدد روبيو على أن هدف واشنطن ليس "تغيير النظام"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رغبة الولايات المتحدة في رؤية "أشخاص مختلفين" يديرون البلاد.

وأكد الوزير الأمريكي عدم وجود حوار حالي مع طهران، معتبرا أن أي محادثات في الوقت الراهن قد تقوض الأهداف العسكرية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول

المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.