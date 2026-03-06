يوروبول: تفكيك شبكة عالمية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

أعلن مسئولون في وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في لاهاي اليوم الجمعة، أن محققين دوليين فككوا شبكة إجرامية عالمية متورطة في غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات.

وتم اعتقال خمسة عشر مشتبها بهم في 4 دول خلال العملية التي قادتها السويد ضد شركات استخدمتها عصابات الجريمة كغطاء لغسل أرباح الاتجار بالمخدرات.

وبحسب يوروبول، امتدت الشبكة من أوروبا إلى آسيا وأستراليا.

وقال آندي كاج، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة في يوروبول: "تكشف هذه القضية كيف يبدو عالم الجريمة المنظمة اليوم. بدأ الأمر بشيء صغير - هاتفان محمولان تم ضبطهما مع تاجر في بلدة سويدية صغيرة ،ولكن ما وجده المحققون بداخلهما لم يكن قصة محلية. بل كان مشروعًا إجراميًا عالميًا".

قال ماتس بيرجرين، نائب رئيس الشرطة السويدية، إن ما تطور إلى تعاون دولي كبير أطلق عليه اسم "عملية كاندي" بدأ في عام 2024 بضبط الهاتفين.

وعمل محققون في السويد وإسبانيا وألمانيا وأستراليا معًا لمدة عامين، وبلغت ذروة العملية بمداهمات واعتقالات هذا الأسبوع تم التنسيق لها بواسطة يوروبول.