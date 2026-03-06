موسكو تحذر فنلندا من تصعيد سياستها النووية

اتهمت موسكو، اليوم الجمعة، فنلندا بتأجيج التوترات في أوروبا من خلال مراجعة سياستها المتعلقة بنشر أسلحة نووية على أراضيها.

وأفادت تقارير إذاعية فنلندية، بأن الحكومة قد تخفف القيود الصارمة على الأسلحة النووية، التي تخضع حاليا لحظر على تصنيعها وتخزينها واستيرادها ونقلها برا وبحرا وجوا في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن هلسنكي لا تفعل سوى زيادة قابليتها للتعرض للخطر بإعادة النظر في موقفها الحالي.

وقال بيسكوف في موسكو إن السماح بوجود أسلحة نووية على أراضي فنلندا من شأنه أن يهدد روسيا.

وشدد المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قائلا: "إذا هددتنا فنلندا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة".

ويُذكر أن القضية الرئيسية قيد المراجعة في فنلندا هي ما إذا كان ينبغي على هلسنكي السماح بنقل أسلحة نووية من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر أراضيها.

وانضمت فنلندا، التي ظلت دولة محايدة لعقود، إلى حلف الناتو في أبريل 2023 ردا على الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.