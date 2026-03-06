ترامب: لا اتفاق مع إيران عدا الاستسلام غير المشروط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك اتفاق مع إيران "ما عدا الاستسلام غير المشروط".

وأضاف ترامب، خلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بعد ذلك، واختيار قائد عظيم ومقبول، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان للغاية، بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار، وجعلها اقتصاديًا أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "سيكون لإيران مستقبل عظيم. اجعل إيران عظيمة مرة أخرى (ميجا)"، مستعيرًا شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (ماجا)".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.



