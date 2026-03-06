كابول: مقتل 30 جنديا باكستانيا في اشتباكات حدودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت السلطات الأفغانية، أن قوات طالبان قتلت 30 جنديا باكستانيا خلال اشتباكات على طول خط ديوراند الحدودي المتنازع عليه، حسب ما قاله متحدث باسم وزارة الدفاع.

وقال عناية الله خوارزمي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان إن الاشتباكات وقعت في منطقة شوراباك بإقليم قندهار، مشيرا إلى أن مقاتلي طالبان استولوا على موقع عسكري باكستاني، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم تدمير الموقع لاحقا بمتفجرات بعد أن سيطرت قوات طالبان عليه خلال القتال.

وذكر خوارزمي أن 30 جنديا باكستانيا قتلوا في الاشتباكات، من بينهم 20 جنديا تم إرسالهم لتعزيز الموقع.

وتابع أن مقاتلي طالبان استولوا على 5 مواقع عسكرية باكستانية في منطقة داند باتان بإقليم باكتيا.

ولم تؤكد السلطات الباكستانية بشكل رسمي تصريحات طالبان فيما يتعلق بقتل جنودها.