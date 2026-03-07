الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي قفين وكفر اللبد في طولكرم ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدتي "قفين" و"كفر اللبد" شمال طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت منزلا، وأجبرت سكانه على مغادرته، قبل أن تحوّله إلى ثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أدخلوا شوادر ومعدات خاصة بهم إلى داخل المنزل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "حوسان" غرب بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء فيها، وداهمت منازل، وفتشتها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات، كما أصيب شاب فلسطيني برضوض جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه قرب قرية عزموط شرق نابلس.