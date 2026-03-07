غزة: ثلاثة شهداء خلال 24 ساعة واستمرار القصف المدفعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 149 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن أيمن النبيه 54 عاما بغارة نفذتها طائرة استطلاع قرب مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

كما استشهد الفلسطيني عبد أسعد قمبور 33 عاما برصاص قناص إسرائيلي على شارع صلاح الدين المحاذي لحي الشجاعية شرق غزة.

وفي بيت لاهيا استشهد الطفل إسماعيل عقل عمرو 13 عاما بطلق ناري بالقرب من مدرسة خليفة.

وفجر اليوم شن الطيران الحربي غارة جوية على مخيم جباليا شمال القطاع وغارة ثانية شرقي خان يونس وجنوبه.

وفي غزة قصفت مدفعية إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار في بحر مدينة غزة وفي بحر خان يونس أيضا.

الإحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 636 إضافة إلى 1704 مصابين وإجمالي حالات الانتشال: 753 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72120 شهيدا و1717802 مصاب.