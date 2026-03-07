تعطيل حركة الطيران بين باكستان والشرق الأوسط بسبب التوترات الإقليمية

ذكرت مصادر في قطاع الطيران الباكستاني أنه تم إلغاء إجمالي 97 رحلة جوية بين باكستان ووجهات مختلفة في الشرق الأوسط اليوم السبت، وسط تصاعد التوترات الإقليمية، بينما كان من المتوقع تسيير 58 رحلة جوية.

وذكر مسئولو الطيران في كراتشي أنه تم إلغاء حوالي 25 رحلة جوية إلى وجهات تشمل الدوحة ودبي والشارقة وأبوظبي والمنامة، بينما كان من المقرر أن تغادر 13 رحلة جوية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وفي لاهور، تم إلغاء 22 رحلة جوية متجهة إلى أبوظبي ودبي والدوحة والشارقة، في حين كان من المتوقع تشغيل سبع رحلات جوية.

وبالمثل في إسلام آباد، تم إلغاء 26 رحلة جوية إلى دبي وأبوظبي والدوحة والشارقة، بينما ظلت 16 رحلة جوية قيد التشغيل.

وتم إلغاء عشر رحلات جوية من بيشاور إلى الشارقة وأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، بينما كان من المتوقع تشغيل ست رحلات جوية.

وفي غضون ذلك، تم إلغاء خمس رحلات جوية من مدينة سيالكوت في إقليم البنجاب إلى الدوحة ودبي والشارقة، بينما استمرت أربع رحلات جوية في العمل.

وفي ملتان بإقليم البنجاب، تم إلغاء ست رحلات جوية إلى الشارقة ودبي وأبوظبي والدمام. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ثلاث رحلات جوية من فيصل آباد بإقليم البنجاب إلى دبي والشارقة، على الرغم من استمرار أربع رحلات جوية من هذه المدن.

يذكر أن إيران ردت على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مدنها منذ الـ28 من الشهر الماضي بقصف إسرائيل وأهداف أمريكية في دول عربية مجاورة ما تسبب في إغلاق المجالات الجوية وتقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين.