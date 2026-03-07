مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين جنوب غربي باكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين شنتهما قوات الأمن في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "سما تي في" الباكستانية - بأن قوات الأمن تمكنت من قتل 12 مسلحا خلال العملية الأولى، وثلاثة آخرين في العملية الثانية التي تم شنها في مقاطعة "باسيما" بالإقليم.

وأضافت الإدارة أنه خلال العمليتين الأمنيتين، تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات كانت بحوزة المسلحين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".