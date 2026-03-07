جيش الاحتلال: هاجمنا أهم موقعين لإنتاج الصواريخ الباليستية في إيران

زعم جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه هاجم أهم موقعين في إيران لإنتاج الصواريخ الباليستية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه بعد الضربة القاسية التي وُجّهت إلى منظومة الصواريخ التابعة في إيران فقد وسّع غاراته لتشمل صناعات الإنتاج التابعة للنظام والتي تُستخدم لتطوير وإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية.

وأضاف أن مئات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الأيام الماضية أهم موقعين لإنتاج الصواريخ الباليستية في منطقتي بارشين وشاهرود في إيران.

وتابع: "في الغارة التي نُفّذت في منطقة بارشين يوم الخميس الماضي استُهدفت بنى تحتية لإنتاج مكوّنات حيوية استخدمها النظام الإيراني لتطوير مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية التي تنتجها صناعاته العسكرية".

واستكمل: "من بين البنى التحتية التي تم استهدافها لإنتاج المواد المتفجرة لرؤوس الصواريخ الباليستية، مجمّعات لإنتاج مواد خام فريدة مخصّصة لمحركات الصواريخ، مجمّع لخلط وصبّ محركات الصواريخ، مجمّع استُخدم للبحث والتطوير والتجميع وإنتاج صواريخ كروز متقدمة".

وقال البيان: "في هجوم آخر استُكمل الليلة الماضية على بُعد نحو 2000 كيلومتر عن إسرائيل هاجم الجيش موقعًا لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعًا للحرس الثوري في منطقة شاهرود".

وذكر جيش الاحتلال: "ويُعد موقع شاهرود مسؤولًا عن إنتاج جزء كبير من الصواريخ التي أُطلقت نحو دولة إسرائيل والمنطقة. وتشكل هذه الغارة ضربةً قوية لقدرة نظام الإرهاب الإيراني على مواصلة إنتاج الصواريخ في هذا الموقع".