ترامب: استنزاف القدرات العسكرية لإيران يعني استسلامها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا حاجة لإيران لإعلان استسلامها رسميا؛ فاستنزاف قدراتها العسكرية بالكامل يعني الشيء نفسه.

وفي مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، شرح ترامب، دعوته التي وجهها الجمعة، لإيران من أجل الاستسلام غير المشروط.

وأضاف: "الاستسلام غير المشروط قد يكون إعلانهم ذلك، أو قد يكون وضعا لا يبقى لديهم فيه أحد أو أي شيء يقاتلون به، وبالتالي لا يعود بإمكانهم القتال"، مؤكدا أن الهجمات على إيران ستستمر.

وفي بيان نشره على حسابه في منصته "تروث سوشيال"، الجمعة، قال ترامب، إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع النظام الإيراني سوى "الاستسلام غير المشروط".

وأشار إلى أنه بعد هذه المرحلة سيتم اختيار "قائد أو قادة رائعين ومقبولين"، مضيفا أنهم سيعملون مع حلفائهم وشركائهم بلا توقف لإعادة إيران "من حافة الدمار".

ولفت إلى أنهم سيجعلون إيران أقوى وأفضل اقتصاديًا من أي وقت مضى، مضيفا: "سيكون لإيران مستقبل عظيم، فلنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.