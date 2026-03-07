قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دراية كاملة بالاتصالات الجارية بين مختلف الأطراف، وذلك في ظل تقارير تفيد بأن روسيا أبلغت إيران بتحركات عسكرية أمريكية في المنطقة.

وخلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، سُئل هيجسيث عن هذه التقارير، فقال إن الولايات المتحدة "تراقب كل شيء" وتدمج هذه المعلومات في خططها العسكرية، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال هيجسيث: "يمكن للشعب الأمريكي أن يطمئن إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة يدرك تماماً من يتحدث مع من".

وأضاف: "وأي أمر لا ينبغي أن يحدث، سواء كان علنياً أو عبر قنوات خلفية، يتم التعامل معه ومواجهته بقوة".

وتابع : "نحن نضع الطرف الآخر في خطر، وهذا جزء من عملنا، لذلك لسنا قلقين حيال ذلك… لكن الأشخاص الوحيدين الذين ينبغي أن يقلقوا الآن هم الإيرانيون الذين يعتقدون أنهم سيبقون على قيد الحياة".

وكان مسئول أمريكي رفيع قد قال في وقت سابق اليوم لشبكة "سي بي إس، الشريك الأمريكي لبي بي سي"، إن روسيا تزود إيران بمعلومات مخابراتية حول مواقع القوات الأمريكية في المنطقة.

من جهته، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ليقدم تعازيه ويؤكد موقف روسيا الداعي إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وأضاف بيان صادر عن مكتب بوتين أن الطرفين اتفقا على مواصلة التواصل بينهما.