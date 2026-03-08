توني بلير ينتقد رئيس الوزراء البريطاني لعدم دعمه حرب ترامب على إيران

- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: حرب إيران ليست كحرب فيتنام أو الحملة على العراق.. وترامب لديه فهم عميق لماهية المخاطر في الشرق الأوسط

وجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لقراره عدم دعم الضربات الأمريكية على إيران.

وقال بلير في تصريحات أوردتها صحيفة "تليجراف" البريطانية إن "ستارمر كان عليه أن يدعم ترامب منذ بداية تصاعد الصراع"، مضيفا أنه "عندما يتعلق الأمر بحليف يعد ركيزة أساسية لأمنك، فمن الأفضل أن تكون حاضرا". وتابع: "لقد طلبوا فقط استخدام قواعدنا للتزود بالوقود".

وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي أيد غزو الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن للعراق وأفغانستان، إن "ترامب لديه فهم عميق لماهية المخاطر في الشرق الأوسط".

وفي غداء خاص يوم الجمعة، وصف بلير حرب إيران بأنها "ليست كحرب فيتنام أو الحملة على العراق، حيث أرسلنا آلاف الجنود البريطانيين"، في إشارة للغزو الأنجلوأمريكي للعراق عام 2003.

وجاءت تعليقات بلير في ظل توتر العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث وصف ترامب الأسبوع الماضي كير ستارمر بأنه "ليس ونستون تشرشل" لرفضه الإذن بشن ضربات من قاعدة دييجو جارسيا المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في جزر تشاجوس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أمس السبت، إن الولايات المتحدة بدأت باستخدام قواعد بريطانية "لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة"، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "يعرض حياة البريطانيين للخطر"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووجه ترامب انتقادا لاذعا لستارمر على خلفية موقفه من الحرب ضد إيران، وسط تقارير عن وضع حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز " في حالة تأهب مرتفع.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "المملكة المتحدة، حليفتنا العظمي السابقة، وربما الأعظم بينهم جميعا، تفكر أخيرا بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب: "لا بأس بذلك يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما بعد الآن، لكننا سنتذكر ذلك. نحن لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.