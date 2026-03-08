رئيس الوزراء الباكستاني يسعى إلى التقشف لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، السلطات لإعداد خطة شاملة مبنية على التقشف والادخار في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية المتفشية التي سببتها التوترات الإقليمية بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حسبما ذكرت وكالة "جيو نيوز" الباكستانية.

وأصدر شريف، التوجيهات أثناء اجتماع مراجعة لوضع البلاد الاقتصادي في السياق العالمي الحالي.

وخلال الاجتماع، جرى إطلاع المشاركين على التوترات العالمية التي وقعت مؤخرا وآثرها الاقتصادي على المنطقة.

وأعلنت الحكومة الاتحادية، أمس الجمعة، أن البلاد سجلت زيادة بواقع 55 روبيه في سعر لتر الوقود والديزل، كأول أثر اقتصادي ناجم عن الحرب الدائرة.

ووجه رئيس الوزراء، السلطات من أجل صياغة استراتيجية تركز على النمو الاقتصادي والبساطة والادخار.

وطلب توصيات عملية قابلة للتطبيق في غضون 48 ساعة.