أردوغان: باسم نساء تركيا أعزي أمهات إيران

- غالبية من يجبرون على تحمل وطأة الهجمات على جارتنا إيران هم من النساء والأطفال

- أهنئ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمهات الشهداء في كلّ من تركيا وغزة وسوريا ومن اليمن إلى السودان

- كل من يقيد المرأة والرجل ضمن قيود جنسية فهو يخفي الحقيقة الأساسية بأن كلاهما إنسان قبل كل شيء

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باسم أمهات ونساء تركيا عن تعازيه لنظيراتهن في إيران، في لفتة تعكس التضامن الإنساني في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال فعالية في إسطنبول عشية "اليوم العالمي للمرأة" في 8 مارس من كل عام.

وقال أردوغان، إن تركيا تأتي في مقدمة الدول التي تبدي أقوى رد فعل على حالات الظلم والاضطهاد في مختلف أنحاء العالم بدءا من محيطها القريب.

وعبر عن تهانيه لجميع النساء "اللواتي يضفن معنى وقيمة لحياتنا كأمهات وزوجات وأخوات ورفيقات وبنات"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ومضى قائلا: أحيي الأمهات الإيرانيات المفجوعات اللواتي أرسلن بناتهن إلى المدرسة وهن يحتضنهن بحب، لكنهن اليوم يحتضن قبورهن، وأقدم لهن تعازينا مجددا باسم نساء بلادنا، وأعبر عن مشاركتنا الصادقة لآلامهن.

ولفت إلى أن غالبية من يجبرون على تحمل وطأة الهجمات على "جارتنا إيران" هم من النساء والأطفال.

كما هنأ الرئيس التركي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "أمهات الشهداء" في كلّ من تركيا وغزة وسوريا ومن اليمن إلى السودان.

وأعرب أيضا عن تهنئته لنساء إفريقيا "الفقيرات المكافحات، والنساء المظلومات في أفغانستان وأراكان والصومال والنساء اللبنانيات اللواتي تركتهن إسرائيل في شوق إلى السلام وهنّ في ديارهن".

ومضى قائلا: كما أهنئ بيوم المرأة العالمي جميع النساء اللواتي يُسحقن بين التروس القاسية لقطاعات السينما والموضة والإعلام في الغرب ويتعرضن للعنف والاستغلال.

أردوغان، دعا كذلك بالرحمة والمغفرة لجميع النساء اللواتي "فقدن حياتهن في الحروب والظلم"، وكذلك لجميع النساء اللواتي سقطن ضحايا للإرهاب والعنف في تركيا.

وأضاف أن الغالبية العظمى من "إخوتنا" الذين قتلتهم إسرائيل في غزة خلال عامين كانوا من النساء والأطفال الأبرياء.

وأشار أردوغان، إلى أن النساء والأطفال في سوريا أيضا، يشكلون غالبية من يحاولون التمسك بالحياة مجددا بعد أن دفنوا خسائرهم في قلوبهم بعد 13 سنة ونصف من القمع.

وأوضح أن النساء والأطفال في إفريقيا يسحقون مجددا تحت وطأة المجاعة والجوع والفقر المتفاقم.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التركي عن أسفه إزاء كون النساء هن الأكثر تضررا من الصراعات الدائرة في أجزاء مختلفة من العالم وخاصة في الشرق الأوسط.

وأردف قائلا: لا يوجد في قاموسنا تمييز على أساس الجنس مثلما أنه لا يوجد في قاموسنا أيضا تمييز عنصري أو طائفي.

وشدد على أن الوقوف ضد "استغلال النظام الاستهلاكي العالمي لجهود النساء وتحويل المرأة إلى سلعة"، هو واجب إنساني بحت.

وأفاد بأن كل من يمارس العنف ضد المرأة والطفل أو يظلمهما فهذا يعني أنه "لم ينل نصيبه من الإنسانية".

وأكد أن كل من يقيد المرأة والرجل ضمن قيود جنسية فهو "يخفي الحقيقة الأساسية بأن كلاهما إنسان قبل كل شيء".

وحول الإجراءات الخاصة بالأمومة في تركيا، قال الرئيس أردوغان إن حكومته نعمل على زيادة مدة إجازة الأمومة للموظفات في القطاعين العام والخاص من 16 إلى 24 أسبوعا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي إن حكومته تسعى لزيادة إجازة الأبوة للآباء العاملين في القطاع الخاص من 5 إلى 10 أيام كما هو الحال في القطاع العام.