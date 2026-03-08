العراق: مقتل وإصابة أربعة من الحشد الشعبي في قصف بطائرة مجهولة شمالي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي، مساء اليوم السبت، بأن أحد عناصر الحشد الشعبي قُتل وأُصيب 3 آخرون في قصف استهدف أفواجاً للحشد بطائرات مجهولة في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن "مقر اللواء 40 في هيئة الحشد الشعبي تعرض مساء اليوم إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة، كما تعرض الفوج 33 حشد شعبي أيضاً إلى استهداف جوي مجهول في محافظة نينوى".

وأوضح البيان، أن "هذين الاعتداءين الغاشمين أسفرا عن ارتقاء مقاتل شهيد من أبطال الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية كمعلومات أولية".