شركة كوريا للطيران تعلن تمديد تعليق الرحلات لدبي حتى 15 مارس الجاري

أعلنت شركة "كوريا للطيران" الكورية الجنوبية تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى مدينة دبي بالإمارات حتى 15 من شهر مارس الجاري، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها اليوم السبت، أن الشركة قامت بتغيير مسار رحلات أو إلغائها بين مدينتي "انشيون" الكورية ودبي في 28 من شهر فبراير الماضي في أعقاب الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، وذلك قبل أن تقرر وقف العمليات حتى الغد.

وأضافت الشركة أن سلطات المطارات في دبي أبلغتها بتعليق الرحلات الجوية حتى 15 مارس، وأن استئناف العمليات بعد ذلك سيعتمد على تطورات الأوضاع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنتا الأسبوع الماضي عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران من جانبها شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.