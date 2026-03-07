دبلوماسي روسي: إسرائيل تتفوق على أوكرانيا في الحصول على اهتمام واشنطن وصواريخ باتريوت

أكد السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن إسرائيل تتقدم على أوكرانيا في الحصول على اهتمام الولايات المتحدة وصواريخ باتريوت، على خلفية التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وقال الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن الدول الموردة للأسلحة أوضحت لأوكرانيا أنها "تواجه أولويات أخرى"، مضيفًا: "عليكم الانتظار في نهاية الطابور، فصواريخ باتريوت ستظل غير متاحة لعدة سنوات، إذ هناك حاجة عاجلة لها في الشرق الأوسط وفي مناطقنا مباشرة. في سباق جذب اهتمام الولايات المتحدة، إسرائيل تتفوق على أوكرانيا بوضوح".

وأشار ميروشنيك إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاول منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط البقاء ضمن جدول الأعمال من خلال التواصل مع القادة العرب.

وأضاف: "زيلينسكي يحاول أن يظهر حضوره في الأزمة، قائلاً: 'أنا هنا أيضًا، لا تنسوني'. وهو يدرك تمامًا ما هو على المحك بالنسبة له، فمع تراجع الاهتمام الدولي، يتم تأجيل قضايا مثل قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وتحديد معايير الانضمام".