وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع ذخائر بقيمة 151,8 مليون دولار إلى إسرائيل في ظل تصاعد الحرب مع إيران.

وأفاد بيان بأنه تمت الموافقة على بيع 12 ألف هيكل قنبلة بوزن 470 كيلوجرامًا بناء على طلب مكتب الشئون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية، بحسب شبكة "سكاي .نيوز.عربية" الإخبارية.

وقال المكتب في بيان له إن "عملية البيع المقترحة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعها، وستكون بمثابة رادع للتهديدات الإقليمية".

وبالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الهندسة واللوجستيات والمساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة الأمريكية بحسب البيان.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، بعد أسبوع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات على إيران، أن شركات الدفاع الأمريكية الكبرى وافقت على زيادة إنتاج الأسلحة المتقدمة أربع مرات.

وفي حين تتطلب مبيعات الأسلحة الأمريكية عادة موافقة الكونجرس، أصدر وزير الخارجية، ماركو روبيو، إعفاء من ذلك الإجراء، ما أثار استياء بعض المشرعين.

وقالت وزارة الخارجية مستندة إلى قانون مراقبة صادرات الأسلحة "قدّم وزير الخارجية تبريرًا مفصلاً لوجود حالة طارئة تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل المواد والخدمات الدفاعية المذكورة، وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".