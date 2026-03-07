وفد من اتحاد الكرة يتفقد ترتيبات معسكر المنتخب في الإمارات

قام وفد من مجلس إدارة اتحاد الكرة بزيارة معسكر المنتخب المقام حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار خطة الاتحاد، لضمان أعلى درجات الجاهزية للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني الأول.

يأتي ذلك للوقوف على جميع الترتيبات الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة ببرنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الاتحاد لضمان توفير بيئة مثالية تخدم أهداف الجهاز الفني.

ويضم الوفد الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، الذي يشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوادر الطبية، بهدف الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالميًا، وفضلًا عن ذلك يخدم هذا البرنامج اللاعبين ويرفع كفاءتهم البدنية، بالإضافة إلى التنسيق الدقيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية خلال فترة إقامة المعسكر.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية لتفقد مقر إقامة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب، حيث تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المطلوبة دوليًا. ويقول فريق عمل ضم كلاً من: شعبان بساطي، ومينا سامي، ومحمد سعيد، للإشراف على التنسيق الإداري واللوجستي والمالي لبعثة المنتخب، سعيًا لتذليل كل العقبات وتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق الأهداف الفنية المرجوة.