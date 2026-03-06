 كوريان إير تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية إلى دبي حتى منتصف الشهر الجاري - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2026 2:45 م القاهرة
كوريان إير تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية إلى دبي حتى منتصف الشهر الجاري

سول ( د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 2:36 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" اليوم الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها من مطار إنتشون الدولي إلى دبي لمدة أسبوع واحد حتى 15 مارس الجاري، وذلك بسبب النزاع الدائر حاليا في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب اليوم الجمعة إنه تم تحويل مسار أو إلغاء رحلتين جويتين من مطار إنتشون في كوريا الجنوبية إلى دبي يوم 28 فبراير الماضي، بعد الغارات الجوية التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وكانت الشركة قد أعلنت في البداية تعليق رحلاتها اليومية فقط حتى يوم الأحد المقبل.

وقال مسئول في الشركة: "أبلغتنا سلطات مطار دبي بإيقاف الرحلات حتى 15 مارس الجاري"، مضيفا: "نعتزم اتخاذ قرار بتشغيل الرحلات من عدمه، بعد ذلك التاريخ في ضوء الأوضاع".

